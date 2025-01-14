Новый сервисный центр московского транспорта открылся на станции метро "Каширская" Большой кольцевой линии метро. Там можно заменить неисправные проездные билеты, получить услуги паркинга, перенести баланс карты "Тройка" или узнать о работе наземного транспорта.

Пассажирам доступны три окна обслуживания. Туда можно обращаться ежедневно с 08:00 до 20:00. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.