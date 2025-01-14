14 января, 08:00Транспорт
Новый сервисный центр московского транспорта открылся на станции метро "Каширская"
Новый сервисный центр московского транспорта открылся на станции метро "Каширская" Большой кольцевой линии метро. Там можно заменить неисправные проездные билеты, получить услуги паркинга, перенести баланс карты "Тройка" или узнать о работе наземного транспорта.
Пассажирам доступны три окна обслуживания. Туда можно обращаться ежедневно с 08:00 до 20:00. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.