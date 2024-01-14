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14 января, 10:45

Транспорт

Технологическую часть вокзала Тимирязевская откроют в 2024 году

Технологическую часть вокзала Тимирязевская откроют в 2024 году

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Технологическую часть вокзала Тимирязевская запустят уже в 2024 году. Так, по словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, осталось завершить 20% работ. В данный момент специалисты монтируют инженерные и улично-дорожные сети.

Скоро на объекте появится разворотная площадка, подземные переходы через Дмитровское шоссе, пути Савеловского направления и Проектируемый проезд № 3359, а также перехватывающий паркинг.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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