Лоукостер "Победа" изменит правила провоза ручной клади после решения Верховного суда. Об этом рассказали в авиакомпании.

Норму допуска личных вещей на борт, установленную перевозчиком, признали незаконной. "Победа" ограничила ручную кладь по габаритам, что не соответствует правилам провоза, закрепленным в законодательстве РФ.

Сама авиакомпания объясняет свое решение безопастностью: якобы на полках их самолетов помещается ручная кладь лишь определенного размера.

Согласно федеральным правилам провоза багажа для невозвратных тарифов – а таковыми у "Победы" являются почти все рейсы – авиакомпании обязаны бесплатно принимать в салон ручную кладь весом не менее 5 килограмм, а также личные вещи из утвержденного списка.

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