Движение между станциями МЦК Крымская и Хорошево остановят 21 января

Движение поездов на МЦК между станциями Крымская и Хорошево остановят 21 января на один день. В это время специалисты займутся строительством пешеходного тоннеля на транспортно-пересадочном узле "Тестовская", через который уже в этом году пройдет четвертый маршрут МЦД.

Для пассажиров 21 января будут недоступны станции МЦК Шелепиха, Деловой Центр, Кутузовская, Лужники и Площадь Гагарина. На открытом участке по часовой стрелке поезда будут ходить только до Крымской, против часовой – до Хорошево. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.