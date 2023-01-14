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Транспорт

Движение между станциями МЦК Крымская и Хорошево остановят 21 января

Движение между станциями МЦК Крымская и Хорошево остановят 21 января

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Движение поездов на МЦК между станциями Крымская и Хорошево остановят 21 января на один день. В это время специалисты займутся строительством пешеходного тоннеля на транспортно-пересадочном узле "Тестовская", через который уже в этом году пройдет четвертый маршрут МЦД.

Для пассажиров 21 января будут недоступны станции МЦК Шелепиха, Деловой Центр, Кутузовская, Лужники и Площадь Гагарина. На открытом участке по часовой стрелке поезда будут ходить только до Крымской, против часовой – до Хорошево. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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