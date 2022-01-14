Длинная очередь выстроилась на автобусы в Лобне

Сильный снегопад выстроил жителей Подмосковья в очереди на автобус. Именно эту причину задержки транспорта называют местные власти.

В Лобне толпа из пассажиров растянулась на несколько километров. По их словам, дело не только в осадках.

По словам генерального директора ООО "ЛобняТранс", еще с 1 января принято решение с администрацией города об усилении данного маршрута. Добавили три машины средней комплектации, а утром выходят автобусы большой вместимости.

О том, что происходит у остановок общественного транспорта города, – в эфире телеканала Москва 24.