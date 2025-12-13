13 декабря, 09:30Транспорт
Следующие в центр Москвы поезда МЦД-2 не будут останавливаться на станции Царицыно
В эти выходные, 13 и 14 декабря, поезда МЦД-2, следующие в центр Москвы, не будут останавливаться на станции Царицыно. Об этом предупредили столичном Дептрансе.
Чтобы добраться из Царицына до Нахабина следует доехать до станции Покровское и пересесть на поезд до центра. Также можно воспользоваться метро. Если нужно добраться до станции Царицыно из области, то стоит доехать до Курьяново и там пересесть на поезд в обратном направлении.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
- Движение поездов МЦД-1 и "Аэроэкспрессов" в аэропорт Шереметьево изменилось в Москве
- Десятый поезд "Иволга 4.0" начал курсировать на Ярославском направлении МЖД