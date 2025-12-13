Следующие в центр Москвы поезда МЦД-2 не будут останавливаться на станции Царицыно

В эти выходные, 13 и 14 декабря, поезда МЦД-2, следующие в центр Москвы, не будут останавливаться на станции Царицыно. Об этом предупредили столичном Дептрансе.

Чтобы добраться из Царицына до Нахабина следует доехать до станции Покровское и пересесть на поезд до центра. Также можно воспользоваться метро. Если нужно добраться до станции Царицыно из области, то стоит доехать до Курьяново и там пересесть на поезд в обратном направлении.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



