В ЦОДД рассказали о трафике на столичных дорогах 13 декабря

В Москве наиболее плотное движение в настоящее время наблюдается на Ярославском и Ленинградском шоссе, а также на Волгоградском проспекте в сторону центра, заявил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс.

Загруженность дорог составляет 5 баллов.

Днем локальные затруднения ожидаются на МКАД в районе Химкинского моста, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.