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13 декабря, 08:45

Транспорт

Комплекс вентиляционных шахт обновили в столичном метрополитене

Комплекс вентиляционных шахт обновили в столичном метрополитене

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В столичном метро полностью обновили комплекс вентиляционных шахт. В целом работы прошли в 370 шахтах. Об этом сообщили в Дептрансе.

После модернизации воздухообмен в метрополитене вырос на треть. Новые шахты позволяют пассажирам ощущать прохладу летом и тепло зимой.

Лаборатория микроклимата круглосуточно мониторит качество воздуха. Кроме того, каналы шахт регулярно промывают и меняют фильтры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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