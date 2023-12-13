13 декабря, 08:45Транспорт
Комплекс вентиляционных шахт обновили в столичном метрополитене
В столичном метро полностью обновили комплекс вентиляционных шахт. В целом работы прошли в 370 шахтах. Об этом сообщили в Дептрансе.
После модернизации воздухообмен в метрополитене вырос на треть. Новые шахты позволяют пассажирам ощущать прохладу летом и тепло зимой.
Лаборатория микроклимата круглосуточно мониторит качество воздуха. Кроме того, каналы шахт регулярно промывают и меняют фильтры.
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