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13 декабря, 18:30

Транспорт

На портале "Активный гражданин" началось голосование за новое название системы Face Pay

На портале "Активный гражданин" началось голосование за новое название системы Face Pay

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Москвичам предложили выбрать новое название для сервиса оплаты Face Pay на платформе "Активный гражданин". Ранее в телеграм-канале департамента транспорта собрали более одной тысячи вариантов. Пять из них вынесли на голосование – "Оплати улыбкой", "Лицо Москвы", "Облик", "Оплата взглядом" и "Система биометрической оплаты".

Бесконтактный способ оплаты проезда заработал на всех станциях метро в октябре 2021 года. А в сентябре 2022 года сервис начал действовать на всем Московском центральном кольце.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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