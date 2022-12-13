"Автодор" назвал стоимость проезда по новому участку М-12

Проезд по открытому во Владимирской области участку трассы М-12 стоит 229 рублей. Об этом заявил глава "Автодора" Вячеслав Петушенко. По его словам, движение сразу работает в платном режиме.

Протяженность нового участка составляет более 58 километров. По нему можно проехать от развязки с М-7, от Южного обхода в сторону Москвы, до другой развязки с М-7 и обратно. Таким образом водители могут объехать Петушки, Костерево, Лакинск. Время поездки от Москвы до Владимира сокращается примерно на час.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.