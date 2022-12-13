Опубликована новая карта развития метро и МЦД до 2030 года

НИИ "Мостранспроект" выпустил новую перспективную карту столичного метро и МЦД до 2030 года. На ней – пять центральных диаметров. Уточняется, что в данный момент их два.

Самой масштабной новинкой стала линия МЦД-5, на которой есть станция в центре города. На юге этот диаметр пройдет до Домодедово, а на севере разделится на три линии – до Пушкино, до Фрязино и до Щелково.

На карте также представлено 18 линий вместо нынешних 15. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.