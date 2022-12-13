Москвичам предложили выбрать название для сервиса Face Pay в "Активном гражданине"

Москвичам предложили выбрать новое название для сервиса оплаты Face Pay на платформе "Активный гражданин". Ранее в телеграм-канале департамента транспорта собрали более одной тысячи вариантов. Пять из них вынесли на голосование. Также респондентам предлагают доверить выбор специалистам.

Бесконтактный способ оплаты проезда заработал на всех станциях метро в октябре 2021 года. А в сентябре 2022 года сервис начал действовать на всем Московском центральном кольце.

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