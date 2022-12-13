Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

13 декабря, 14:30

Транспорт

Москвичам предложили выбрать название для сервиса Face Pay в "Активном гражданине"

Москвичам предложили выбрать название для сервиса Face Pay в "Активном гражданине"

Пик предновогодних заторов в Москве ожидается с 22 по 28 декабря

Новости часа: пик предновогодних заторов в Москве ожидается с 22 по 28 декабря

"Актуальный репортаж": в аэропорту Домодедово открыли второй терминал

Новости часа: заболеваемость ОРВИ и гриппом в РФ за неделю выросла на 35%

Новости часа: 70% месячной нормы осадков выпало в Москве с 10 декабря

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 99 километров

ГОСТ для электросамокатов, гироскутеров и моноколес приняли в России

"Утро": в ЦОДД оценили трафик на дорогах столицы в 5 баллов

Росавиация продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов РФ до 21 декабря

Москвичам предложили выбрать новое название для сервиса оплаты Face Pay на платформе "Активный гражданин". Ранее в телеграм-канале департамента транспорта собрали более одной тысячи вариантов. Пять из них вынесли на голосование. Также респондентам предлагают доверить выбор специалистам.

Бесконтактный способ оплаты проезда заработал на всех станциях метро в октябре 2021 года. А в сентябре 2022 года сервис начал действовать на всем Московском центральном кольце.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика