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Новости

13 декабря, 13:45

Город

Новости часа: пик предновогодних заторов в Москве ожидается с 22 по 28 декабря

Новости часа: пик предновогодних заторов в Москве ожидается с 22 по 28 декабря

"Актуальный репортаж": в аэропорту Домодедово открыли второй терминал

Новости часа: заболеваемость ОРВИ и гриппом в РФ за неделю выросла на 35%

Новости часа: 70% месячной нормы осадков выпало в Москве с 10 декабря

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 99 километров

ГОСТ для электросамокатов, гироскутеров и моноколес приняли в России

"Утро": в ЦОДД оценили трафик на дорогах столицы в 5 баллов

Росавиация продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов РФ до 21 декабря

"Утро": столичный трафик в утренние часы составил 5 баллов

"Утро": затор образовался на Ярославском шоссе до проезда Серебрякова

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пик предновогодних пробок в Москве ожидается с 22 по 28 декабря. Такой вариант событий ожидает ЦОДД.

Принят ГОСТ, ограничивающий скорость электросамокатов до 25 километров в час. Об этом рассказали в Минпромторге РФ.

Почти 40 рейсов задержали и отменили 13 декабря в аэропортах Москвы из-за непогоды. Таковы данные онлайн-табло столичных аэропортов.

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