Новости часа: пик предновогодних заторов в Москве ожидается с 22 по 28 декабря

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пик предновогодних пробок в Москве ожидается с 22 по 28 декабря. Такой вариант событий ожидает ЦОДД.

Принят ГОСТ, ограничивающий скорость электросамокатов до 25 километров в час. Об этом рассказали в Минпромторге РФ.

Почти 40 рейсов задержали и отменили 13 декабря в аэропортах Москвы из-за непогоды. Таковы данные онлайн-табло столичных аэропортов.