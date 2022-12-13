ГОСТ для электросамокатов, гироскутеров и моноколес приняли в России

В России приняли ГОСТ для электросамокатов, гироскутеров и моноколес. Он синхронизирован с международным стандартом. Требования носят рекомендательный характер, отметили в Минпромторге.

Все эти средства не должны развивать скорость выше 25 километров в час. При этом устройства необходимо оснастить системами автоматического замедления в парках. Стандарт вступает в силу с февраля 2023 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.