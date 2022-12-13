Дополнительные маршруты появятся благодаря ТПУ "Лианозово" на севере Москвы

У жителей нескольких районов на севере Москвы появятся дополнительные маршруты. Поездки станут комфортнее примерно для 280 тысяч москвичей благодаря транспортному хабу "Лианозово". В него войдут новая одноименная станция метро Люблинско-Дмитровской линии, действующая станция МЦД-1 и остановки городского наземного транспорта.

Отмечается, что северный вестибюль будущей станции метро "Лианозово" готов больше чем наполовину. Строители смонтировали три эскалатора, установили системы отопления и водоснабжения. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.