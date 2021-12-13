Более 11 млн бесплатных пересадок совершили москвичи за три месяца

Более 11 миллионов бесплатных пересадок на наземном транспорте совершили москвичи за три месяца. Новая услуга позволяет выбрать более быстрый и удобный маршрут, не думая о переплатах.

Пересаживаться бесплатно можно между разными маршрутами наземного транспорта – автобусами, электробусами, трамваями в течение 90 минут. Услуга доступна всем, у кого есть карта "Тройка". Нужно лишь привязать ее к личному кабинету в приложении "Метро Москвы" или на сайте new.mosmetro.ru.

Бесплатные пересадки заработают уже через 12 часов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.