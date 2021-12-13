Минтранс предложил обязать пассажиров нижних полок поездов уступать место у стола

Минтранс вступился за пассажиров с верхних полок в вагонах поезда. Согласно предложению министерства, обладатели нижних должны будут уступать попутчикам место, чтобы они могли поесть.

В проекте документа для завтрака и ужина отвели не менее 30 минут, а для обеда – не более часа. Пустить попутчиков за стол пассажиры будут обязаны по требованию проводника.

В настоящее время пассажир с верхней полки может садиться на нижнюю лишь с согласия человека, купившего билет на нее. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.