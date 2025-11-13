Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 13 ноября

На внутренней стороне МКАД в районе Каширского шоссе вечером было частично перекрыто движение из-за скопления фур. По последним данным Дептранса, транспортный поток полностью восстановлен.

В Москве усилился ветер с порывами до 9 метров в секунду, а в выходные ожидается первый снегопад с похолоданием. С 14 ноября объявлен желтый уровень погодной опасности, который продлится до 16 ноября.

В столице продолжается строительство новой магистрали между МСД и улицей Академика Королева, которая уже готова почти наполовину. Дорога пройдет от Валаамской улицы до Ботанической параллельно путям МЦД-3.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.