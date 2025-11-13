Форма поиска по сайту

13 ноября, 19:15

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в Москве вечером 13 ноября

В ситуационном центре ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в Москве вечером 13 ноября. Там сообщили, что средняя скорость потока составляет около 30 километров в час.

Интенсивное движение наблюдается на некоторых участках Садового кольца с внешней стороны, в районе Сухаревской улицы и на южном участке в районе Валовой улицы. Много машин находится на северном участке ТТК в обоих направлениях. Также плотное движение зафиксировано на внешней стороне МКАД в районе Ленинградского шоссе и западнее в районе Новорижского шоссе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

транспортдорогигородвидеоАлексей Лазаренко

