13 ноября, 19:15Транспорт
В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в Москве вечером 13 ноября
В ситуационном центре ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в Москве вечером 13 ноября. Там сообщили, что средняя скорость потока составляет около 30 километров в час.
Интенсивное движение наблюдается на некоторых участках Садового кольца с внешней стороны, в районе Сухаревской улицы и на южном участке в районе Валовой улицы. Много машин находится на северном участке ТТК в обоих направлениях. Также плотное движение зафиксировано на внешней стороне МКАД в районе Ленинградского шоссе и западнее в районе Новорижского шоссе.
