13 ноября, 09:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 13 ноября

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 13 ноября

Движение транспорта ограничат в Спортивном проезде в Москве с 15 ноября

Поезд Деда Мороза прибудет в Москву 2 января

Мэр Москвы: первый трамвайный диаметр запущен в столице

AirAsia может начать полеты в Россию в течение полугода

Многие российские авиакомпании объявили распродажу в честь "черной пятницы"

Два выхода закрыли на станции "Выхино" столичного метро

Схема прохода к поездам изменится на Ленинградском вокзале с 13 ноября

Новые плавучие причалы для электросудов появятся в Москве

Схема прохода к поездам изменится на Ленинградском вокзале

Наиболее плотное движение в Москве наблюдается на Ленинградском, Ярославском и Дмитровском шоссе в сторону центра, а также на внутренней стороне ТТК в районе Велозаводской эстакады, сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс.

Общая интенсивность трафика составляет 5 баллов. Днем локальные затруднения возможны в районе ремонтных работ на Рязанском проспекте и в центральной части города. В вечерний час пик ожидаются затруднения при выезде из города по радиальным трассам.

