Крупнейший лоукостер AirAsia может начать полеты в Россию в течение полугода. Компания планирует запустить рейсы из Бангкока в Москву, что откроет больше возможностей для российских туристов, поскольку страны Азии входят в топ популярных направлений.

Как отметил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин, стоимость перелета около 200 долларов сделает путешествия в Таиланд более доступными.

Также у авиакомпании есть планы по организации стыковочных рейсов в Японию и другие страны Юго-Восточной Азии, что расширит предложения и снизит цены. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.