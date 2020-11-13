Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Из Перми в столицу доставили 5 плавучих причалов, которые разместят на 3-м и будущем 4-м регулярных речных маршрутах. Специалисты уже приступили к финальной сборке причалов в Южном речном порту. Как и электросуда, плавучие причалы работают от электричества и не вредят экологии.

"В этом году совместно с ЦППК и АО "ТМХ" мы полностью обновили подвижной состав на МЦД. Сейчас наш приоритет – увеличение количества современных комфортабельных поездов на самом загруженном Ярославском ж/д направлении. На маршрут вышел уже 8-й состав нового поколения "Иволга 4.0". Всего до конца декабря получим все запланированные 15 поездов "Иволга 4.0". До 2030 года закупим всего 92 новых состава и полностью обновим здесь парк пригородных поездов", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Персонажи Метроша, Речкин и Электробусик в этом году провели уже более 40 мероприятий, которые посетило свыше 100 тысяч детей. На встречах персонажи помогают маленьким пассажирам больше узнать о столичном транспорте и правилах поведения в нем.