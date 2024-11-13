Один из путей на станции метро "Полежаевская" подсвечен синим для безопасности пассажиров

На станции метро "Полежаевская" появилась новая синяя подсветка на центральном из трех путей, установленная по поручению заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова. Она направлена на повышение безопасности пассажиров и улучшение их ориентации на станции.

Новая подсветка не нарушает облик станции, так как размещена под платформой, и не мешает пассажирам и машинистам благодаря своему расположению.

В столичном Дептрансе подчеркнули, что безопасность в метро постоянно повышается, и этот вопрос находится на особом контроле. Дополнительно о правилах на станции напоминают специальные плакаты и видеоролики. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.