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13 ноября, 14:45

Транспорт

Один из путей на станции метро "Полежаевская" подсвечен синим для безопасности пассажиров

Один из путей на станции метро "Полежаевская" подсвечен синим для безопасности пассажиров

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Синяя подсветка появилась на станции метро "Полежаевская" для безопасности пассажиров

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Подсветка путей для повышения безопасности появилась на станции метро "Полежаевская"

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На станции метро "Полежаевская" появилась новая синяя подсветка на центральном из трех путей, установленная по поручению заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова. Она направлена на повышение безопасности пассажиров и улучшение их ориентации на станции.

Новая подсветка не нарушает облик станции, так как размещена под платформой, и не мешает пассажирам и машинистам благодаря своему расположению.

В столичном Дептрансе подчеркнули, что безопасность в метро постоянно повышается, и этот вопрос находится на особом контроле. Дополнительно о правилах на станции напоминают специальные плакаты и видеоролики. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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