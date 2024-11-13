Синяя подсветка появилась на станции метро "Полежаевская" для безопасности пассажиров

Синяя подсветка появилась на станции метро "Полежаевская". Ее зажгли вдоль платформы для безопасности пассажиров. На станции расположены три пути. Новая подсветка информирует о наличии одного из них в центре зала.

По поручению заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова подсветка установлена вдоль всей длины пути станции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.