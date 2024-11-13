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13 ноября, 12:45

Транспорт

Синяя подсветка появилась на станции метро "Полежаевская" для безопасности пассажиров

Синяя подсветка появилась на станции метро "Полежаевская" для безопасности пассажиров

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Синяя подсветка появилась на станции метро "Полежаевская". Ее зажгли вдоль платформы для безопасности пассажиров. На станции расположены три пути. Новая подсветка информирует о наличии одного из них в центре зала.

По поручению заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова подсветка установлена вдоль всей длины пути станции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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