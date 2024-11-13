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13 ноября, 11:45

Транспорт

Эксперты объяснили, зачем нужна подсветка на станции метро "Полежаевская"

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На станции метро "Полежаевская" появилась синяя подсветка вдоль платформы для обеспечения безопасности пассажиров. По словам советника заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Юлии Темниковой, подсветка информирует о наличии центрального пути на станции, где расположено три пути.

В свою очередь, директор центра исследований "Умный город" НИУ ВШЭ Константин Трофименко отметил, что метрополитен нуждается в удобной навигации, и подчеркнул, что за последние 20 лет навигационные системы значительно улучшились, облегчая ориентацию пассажиров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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