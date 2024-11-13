13 ноября, 11:45Транспорт
Эксперты объяснили, зачем нужна подсветка на станции метро "Полежаевская"
На станции метро "Полежаевская" появилась синяя подсветка вдоль платформы для обеспечения безопасности пассажиров. По словам советника заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Юлии Темниковой, подсветка информирует о наличии центрального пути на станции, где расположено три пути.
В свою очередь, директор центра исследований "Умный город" НИУ ВШЭ Константин Трофименко отметил, что метрополитен нуждается в удобной навигации, и подчеркнул, что за последние 20 лет навигационные системы значительно улучшились, облегчая ориентацию пассажиров.
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