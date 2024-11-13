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13 ноября, 07:15

Транспорт

Подсветка путей для повышения безопасности появилась на станции метро "Полежаевская"

Подсветка путей для повышения безопасности появилась на станции метро "Полежаевская"

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Подсветку путей для повышения безопасности пассажиров установили на станции метро "Полежаевская". Там расположены три пути, и подсветка однотонного синего цвета была установлена на центральном. Ожидается, что это привлечет внимание пассажиров, выходящих из вагонов или ожидающих поезд.

В столичном Дептрансе подчеркнули, что безопасность московского метро постоянно повышается, этот вопрос находится на особом контроле. Кроме того, о правилах на станции пассажирам напоминают специальные плакаты и видеоролики.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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