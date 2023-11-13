В "Мосгортрансе" сообщили о переходе на электронные путевые листы

С 2024 года "Мосгортранс" планирует полностью перейти на электронные путевые листы. Об этом рассказал генеральный директор "Мосгортранса" Николай Асаул на Всероссийской конференции по информационной транспортной безопасности.

Водителям автобусов и электробусов больше не придется тратить время на заполнение бумажных документов, и они смогут быстрее выходить на маршрут. Систему уже протестировали. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.