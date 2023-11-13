Введение единого теста для таксистов обсудили в Общественной палате Москвы

Столичным таксистам могут устроить аттестацию – введение единого теста для представителей этой профессии обсудили в Общественной палате Москвы. Там предложили проверять водителей, как они знают город, а точнее расположение значимых культурных и социальных объектов.

Кроме того, предлагается ввести экзамен по правилам перевозки, а также действиям в чрезвычайных ситуациях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.