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13 ноября, 07:15

Транспорт

Введение единого теста для таксистов обсудили в Общественной палате Москвы

Введение единого теста для таксистов обсудили в Общественной палате Москвы

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Столичным таксистам могут устроить аттестацию – введение единого теста для представителей этой профессии обсудили в Общественной палате Москвы. Там предложили проверять водителей, как они знают город, а точнее расположение значимых культурных и социальных объектов.

Кроме того, предлагается ввести экзамен по правилам перевозки, а также действиям в чрезвычайных ситуациях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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