13 ноября, 07:15Транспорт
Введение единого теста для таксистов обсудили в Общественной палате Москвы
Столичным таксистам могут устроить аттестацию – введение единого теста для представителей этой профессии обсудили в Общественной палате Москвы. Там предложили проверять водителей, как они знают город, а точнее расположение значимых культурных и социальных объектов.
Кроме того, предлагается ввести экзамен по правилам перевозки, а также действиям в чрезвычайных ситуациях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.