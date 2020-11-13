Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Департамент транспорта Москвы и Московский метрополитен получили "Пряники за качество". Эксперты оценили безопасность дорожно-транспортных объектов, современные технологии и клиентские сервисы.

"Приложение "Метро Москвы" многофункциональное, при этом простое и удобное. В нем легко строить маршруты на метро, МЦК и МЦД – пользователи сделали это уже 500 миллионов раз. С помощью сервиса можно перенести деньги и поездки с одной "Тройки" на другую, выбрать самый свободный вагон в режиме онлайн, оформить заявку на сопровождение сотрудников ЦОМП", – рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов.

Еще четыре инновационных электросудна прибыли в Москву с верфи под Санкт-Петербургом. Будущие электротрамваи назвали в честь городских рек – "Серебрянка", "Шмелевка", "Люблинка" и "Кузнецовка".