Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

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Транспорт

Новая схема движения автотранспорта начала действовать на юге Москвы

Новая схема движения автотранспорта начала действовать на юге Москвы

Отопление и горячую воду отключили в районах Марьино и Братеево

В Москве остановили движение поездов на участке от "Орехово" до "Автозаводской"

На юге Москвы изменилась схема проезда наземного транспорта

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В автобусном парке "Мосгортранса" провели День открытых дверей

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Транзитный транспорт будет платно проезжать по Московскому скоростному диаметру

Москвичи рассказали, как организована перевозка на закрытой Замоскворецкой линии метро

Новая схема движения автотранспорта начала действовать на юге Москвы, в районе закрытых станций Замоскворецкой линии. Ее ввели для свободного проезда компенсационных автобусов.

О новых правилах сообщали заранее, но некоторые водители оказались не готовы, поэтому в первый день Центр организации дорожного движения зафиксировал пробки. Чтобы максимально разгрузить участки, за потоком машин следят инспекторы, в случае необходимости – меняют схему работы светофоров. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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