Новая схема движения автотранспорта начала действовать на юге Москвы, в районе закрытых станций Замоскворецкой линии. Ее ввели для свободного проезда компенсационных автобусов.

О новых правилах сообщали заранее, но некоторые водители оказались не готовы, поэтому в первый день Центр организации дорожного движения зафиксировал пробки. Чтобы максимально разгрузить участки, за потоком машин следят инспекторы, в случае необходимости – меняют схему работы светофоров. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.