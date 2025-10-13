Москвичам рекомендовали начинать менять летнюю резину на зимнюю 20 октября

Синоптики порекомендовали москвичам начинать менять летнюю резину на автомобилях на зимнюю 20 октября. По словам экспертов, при температуре ниже 5 градусов летние шины теряют эластичность и создают угрозу безопасности на дороге.

При этом в прошлом году водителям советовали начинать менять резину 26 октября, в 2023-м – около 28 октября. В теплом 2021 году москвичи поменяли резину только на второй неделе ноября.

