Первые акустические кабины установили в Московском метро

В Московском метрополитене установили первые акустические кабины, внутри которых можно поговорить по телефону и поработать. Одна из них находится на пересадочном узле "Комсомольская", а вторая – на транспортном хабе "Нижегородская".

В таком объекте есть все для комфортной работы, в том числе адаптивное освещение и приточная вентиляция. Полупрозрачное стекло не позволяет другим пассажирам смотреть в экран персонального устройства пользователя кабины. Она рассчитана на пребывание одного человека.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.