В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 13 октября

Наиболее плотное движение в Москве в настоящее время фиксируется на Рязанском, Ярославском и Ленинградском шоссе в сторону центра, а также на ТТК в районе улицы Сущевский Вал в оба направления, сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс.

Общая интенсивность трафика составляет 4 балла. Днем локальные затруднения могут возникнуть в районе ремонтных работ на Липецкой улице, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний разъезд ожидаются затруднения по направлению в область на радиальных трассах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.