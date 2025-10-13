Форма поиска по сайту

Новости

13 октября, 09:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 13 октября

Наиболее плотное движение в Москве в настоящее время фиксируется на Рязанском, Ярославском и Ленинградском шоссе в сторону центра, а также на ТТК в районе улицы Сущевский Вал в оба направления, сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс.

Общая интенсивность трафика составляет 4 балла. Днем локальные затруднения могут возникнуть в районе ремонтных работ на Липецкой улице, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний разъезд ожидаются затруднения по направлению в область на радиальных трассах.

