Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 октября, 08:30

Транспорт

Стартовали продажи билетов на туристический поезд "Мороз-экспресс"

Стартовали продажи билетов на туристический поезд "Мороз-экспресс"

В Санкт-Петербурге могут ввести плату за въезд в центр города

Десять составов "Иволга 4.0" выйдут на Ярославское направление МЖД

Автомобилисты могут начать платить за въезд в центр Санкт-Петербурга

Движение поездов временно изменилось на МЦД-2

Московские водители начали вешать на автомобили европейские номера

Более 80% россиян назвали электросамокаты опасными для пешеходов

Российских водителей предупредили о наказании за замену номеров на автомобиле

Автомобили с иностранными номерами заметили на парковках в районе Патриарших прудов

Собянин анонсировал строительство дорог у станции метро "Лесопарковая"

Стартовали продажи билетов на туристический поезд "Мороз-экспресс". Он начнет курсировать с 23 декабря между Москвой и Великим Устюгом.

Для тех, кто решил навестить Деда Мороза в его резиденции, специально назначили 8 рейсов. В этом году к поездке смогут присоединиться жители Вологды и Ярославля. В туристический поезд будут включены плацкартные и купейные вагоны, а также вагон-ресторан.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспорттуризмвидеоДмитрий Козачинский

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика