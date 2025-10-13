Стартовали продажи билетов на туристический поезд "Мороз-экспресс". Он начнет курсировать с 23 декабря между Москвой и Великим Устюгом.

Для тех, кто решил навестить Деда Мороза в его резиденции, специально назначили 8 рейсов. В этом году к поездке смогут присоединиться жители Вологды и Ярославля. В туристический поезд будут включены плацкартные и купейные вагоны, а также вагон-ресторан.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.