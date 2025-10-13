Форма поиска по сайту

13 октября, 07:30

Транспорт

Движение поездов временно изменилось на МЦД-2

Движение поездов временно изменилось на МЦД-2

Временные ограничения вступили в силу на втором Московском центральном диаметре (МЦД-2). Они будут действовать до 15 октября, а также 27-го и 28-го числа.

С 00:00 и до 06:00 на участке от станции Тушинская до Стрешнева поезда в обе стороны будут ходить по пути "на Нахабино". После 21:00 и до 08:00 интервалы движения могут увеличиться до 20 минут. Столичный Дептранс призвал пассажиров сверяться с информацией на табло.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

