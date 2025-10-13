Форма поиска по сайту

13 октября, 07:15

Транспорт

Московские водители начали вешать на автомобили европейские номера

Московские водители стали вешать на машины европейские номера на время стоянки, чтобы не платить за нее. Таких номеров нет в базе государственных знаков стран СНГ, поэтому сканеры их не видят.

Однако подобная уловка является противозаконной и влечет за собой наказание. Нарушение квалифицируется как подложные номера на транспортное средство. В этом случае предусмотрена административная ответственность.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Дмитрий КозачинскийАртем Смахтин

