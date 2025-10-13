Форма поиска по сайту

13 октября, 14:30

Транспорт

Новости градостроительного комплекса Москвы

Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Началось строительство второго этапа Троицкой линии метро – от "Новомосковской" до "Троицка" – сообщил Сергей Собянин. Запуск нового участка поможет жителям ТиНАО быстрее добираться до центра города, кроме того, он разгрузит дороги. Завершить строительство планируется в 2029 году.

"В Коммунарке по проекту КРТ реорганизуют 4 участка площадью 83,5 гектара. На них появится около 1,2 миллиона квадратных метров недвижимости. Планируется возведение жилых домов, а также объектов общественно-деловой и социальной инфраструктуры. На всех участках проведут благоустройство, высадят деревья, кустарники, разобьют газоны. Во дворах оборудуют площадки для отдыха, занятий спортом и досуга детей. Инвестиции в развитие территории составят 342,4 миллиарда рублей", – рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Инвесторы возводят на северо-востоке столицы 8 детских садов, 4 школы и образовательной комплекс. Новые объекты передадут в систему столичного образования, там смогут заниматься почти 5 тысяч детей.

