13 октября, 14:30

Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Началось тестирование автобуса нового поколения ЛиАЗ Citymax 12, он ходит от станции метро "Планерная" до Химок. В новом автобусе увеличена ширина дверных проемов и проходов между сиденьями, стали больше окна. Автобус нового поколения имеет более плавный и тихий ход, что делает поездки комфортнее.

"Более 200 тысяч водителей такси успешно прошли аттестацию на знание правил работы. Это обязательное требование в столичном регионе с 1 марта 2025 года. Московское такси – одно из лучших в мире по уровню безопасности и комфорта. Чтобы и дальше поддерживать услугу на самом высоком уровне, по поручению Сергея Сабинина мы продолжим развивать сервис и следить за качеством поездок", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Экскурсии на электросудах стали постоянными, они проходят по выходным на двух регулярных речных маршрутах. По субботам – на маршруте "ЗИЛ" – "Печатники", по воскресеньям – "Новоспасский" – "ЗИЛ". Начало в 10:30.

