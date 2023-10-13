Повышенный тариф на дачных направлениях трассы М-11 отменят 16 октября

Повышенный тариф на дачных направлениях трассы М-11 "Нева" отменят в понедельник, 16 октября. Со следующей недели снизится стоимость проезда для легковых машин первой категории в пиковые часы по пятницам и выходным дням.

Так, по пятницам изменения коснутся временного интервала с 14:00 до 22:00, по субботам – с 10:00 до 16:00 в сторону области, а по воскресеньям – с 12:00 в сторону столицы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.