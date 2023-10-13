РФ и Белоруссия будут обмениваться информацией о нарушителях на дорогах

Москва и Минск договорились обмениваться информацией о нарушителях на дорогах. Как пишет "Коммерсант", Россия утвердила соглашение с Белоруссией о взаимном признании штрафов, в том числе и за те правонарушения, которые зафиксировали дорожные камеры.

Квитанции будут приходить по почте. Водитель из Белоруссии, нарушивший ПДД в России, должен будет рассчитаться в течение 60 дней. Для россиян срок добровольной уплаты штрафа – месяц.

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