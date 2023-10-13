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13 октября, 09:15

Транспорт

Движение трамваев по Шаболовке приостановят до ноября

Движение трамваев по Шаболовке приостановят до ноября

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Движение трамваев по улице Шаболовке приостановят до начала ноября. Как сообщили в телеграм-канале Дептранса, ограничения начнут действовать 14 октября.

В столице приступят к новому этапу реконструкции старейшего депо Москвы – депо имени Апакова. В качестве альтернативы трамваям пассажирам предлагают пользоваться автобусом 026, который курсирует от станции метро "Октябрьская" до Духовского переулка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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