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13 октября, 07:45

Транспорт

Наземный транспорт столицы полностью переведут на электробусы

Наземный транспорт столицы полностью переведут на электробусы

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Наземный транспорт Москвы полностью переведут на электробусы. Как рассказал Сергей Собянин, город отказался от закупок дизельных автобусов в пользу экологически чистого транспорта.

Около 200 электробусов вышли в 2023 году на дороги столицы – теперь их уже более 1 200. Эксперты говорят, когда количество электробусов приблизится к 2 000, это будет равносильно экологическому воздействию 40 тысяч гектаров леса.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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