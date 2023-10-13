Наземный транспорт столицы полностью переведут на электробусы

Наземный транспорт Москвы полностью переведут на электробусы. Как рассказал Сергей Собянин, город отказался от закупок дизельных автобусов в пользу экологически чистого транспорта.

Около 200 электробусов вышли в 2023 году на дороги столицы – теперь их уже более 1 200. Эксперты говорят, когда количество электробусов приблизится к 2 000, это будет равносильно экологическому воздействию 40 тысяч гектаров леса.

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