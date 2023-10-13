Новости регионов: трассу с поездом на магнитной подушке построят в Ленобласти

Под Санкт-Петербургом появится трасса для поездов на магнитной подушке. Проект разрабатывают в Московском институте теплотехники. Монорельсовая дорога соединит станцию метро "Девяткино" с одним из торговых центров в Ленинградской области.



Смотрители маяка Толбухин в Финском заливе поделились в соцсетях новыми кадрами: поднялся сильный ветер, из-за которого вода с пеной хлынула на берег. Высота волн в ближайшее время может достигнуть трех метров.



В Сочи неофициально открыли горнолыжный сезон. На трассах появились первые лыжники и сноубордисты. В горах выпало 15 сантиметров снега.



В Новгородской области отпустили на волю троих медвежат. В начале 2023 года Марта, Туся и Джексон остались без мамы и их передали в специальный центр. Там о медвежатах заботились и готовили к самостоятельной жизни в лесу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.