Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 октября, 07:45

Транспорт

Новости регионов: трассу с поездом на магнитной подушке построят в Ленобласти

Новости регионов: трассу с поездом на магнитной подушке построят в Ленобласти

Новый участок дублера Люблинской улицы в Москве начнут строить до конца 2023 года

"Утро": столичный трафик оценили в 2 балла

"Мой район. Навигатор": на некоторых станциях МЦК заработали скамейки с подогревом

Москвичам рассказали о реконструкции Белорусского вокзала

Виртуальную "Тройку" начали тестировать в наземном столичном транспорте и на МЦД

Росавиация открыла горячую линию для россиян, которые хотят вылететь из Израиля

Новости часа: все программы поддержки предпринимателей в Москве продолжат в 2024 году

Беспилотные поезда могут запустить в Москве

"Деньги 24": стоимость поездки на такси выросла в РФ

Под Санкт-Петербургом появится трасса для поездов на магнитной подушке. Проект разрабатывают в Московском институте теплотехники. Монорельсовая дорога соединит станцию метро "Девяткино" с одним из торговых центров в Ленинградской области.

Смотрители маяка Толбухин в Финском заливе поделились в соцсетях новыми кадрами: поднялся сильный ветер, из-за которого вода с пеной хлынула на берег. Высота волн в ближайшее время может достигнуть трех метров.

В Сочи неофициально открыли горнолыжный сезон. На трассах появились первые лыжники и сноубордисты. В горах выпало 15 сантиметров снега.

В Новгородской области отпустили на волю троих медвежат. В начале 2023 года Марта, Туся и Джексон остались без мамы и их передали в специальный центр. Там о медвежатах заботились и готовили к самостоятельной жизни в лесу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортрегионыпогодаживотныевидеоАнастасия БородинаНикита Пименов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика