Второй самолет МС-21 выполнил перелет из Иркутска в Жуковский

Опытный образец самолета МС-21 успешно перелетел из Иркутска в аэропорт Жуковский. В воздухе он провел более пяти часов.

На прошлой неделе этот лайнер совершил первый полет, после того как на него поставили российские двигатели ПД-14. МС-21 присоединится к еще одному самолету этой же серии, также с отечественными моторами, который участвует в программе дополнительных сертификационных испытаний.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.