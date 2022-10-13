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Транспорт

Второй самолет МС-21 выполнил перелет из Иркутска в Жуковский

Второй самолет МС-21 выполнил перелет из Иркутска в Жуковский

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Опытный образец самолета МС-21 успешно перелетел из Иркутска в аэропорт Жуковский. В воздухе он провел более пяти часов.

На прошлой неделе этот лайнер совершил первый полет, после того как на него поставили российские двигатели ПД-14. МС-21 присоединится к еще одному самолету этой же серии, также с отечественными моторами, который участвует в программе дополнительных сертификационных испытаний.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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