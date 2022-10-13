"Автодор" заявил, что стоимость проезда по платным трассам РФ увеличат на новых участках

В "Автодоре" заявили, что стоимость проезда по платным трассам увеличат в первую очередь на новых участках. Планку по тарифам, действующую на данный момент, утвердили еще в 2016 году. Но теперь дорожная сеть стала больше и составляет почти две тысячи километров. Повышение тарифов вызвано увеличением себестоимости строительства

Изменение стоимости не будет сильно ощутимым для пользователей, обещают представители "Автодора". Также это даст возможность привлекать внебюджетное финансирование и сохранять высокие темпы создания скоростной сети автодорог, подчеркнули компании.

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