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Общество

Авиакомпания S7 запустила семейные тарифы для пассажиров с детьми

Авиакомпания S7 запустила семейные тарифы для пассажиров с детьми

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Авиакомпания S7 запустила семейные тарифы для пассажиров, путешествующих с детьми. Это собственная программа компании.

Для того, чтобы воспользоваться ей, необходимо включить в бронирование хотя бы одного взрослого и ребенка, чей возраст меньше 18 лет. Даты вылета могут быть любыми, также семейный тариф суммируется с детской скидкой. Приобрести билеты по этой программе можно на более чем 40 межрегиональных маршрутов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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