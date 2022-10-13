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Транспорт

В РФ не будут менять ПДД из-за введения электронных водительских прав

В РФ не будут менять ПДД из-за введения электронных водительских прав

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В России не будут менять правила дорожного движения из-за введения электронных водительских прав. Все необходимые поправки уже добавили в прошлый раз, они начнут действовать с 1 марта 2023 года. Осталось только утвердить официальный статус цифрового документа, над этим в данный момент ведется работа.

С 1 октября инспекторам можно предъявлять онлайн-удостоверение, такую возможность дает приложение "Госуслуги Авто". Но пока равнозначной заменой пластиковому оно не является.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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