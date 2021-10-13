Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Метрополетел". В ней коптер летает над станциями метро и в вестибюлях.

Москвичам предложили отгадать станцию МЦК на границе двух районов на севере и северо-западе Москвы. Находится она рядом с парком, по которому и получила название. В 2018 году пассажиропоток на этой станции вырос сразу на 50 процентов, потому что одну из соседних платформ перенесли.

Первые правильно угадавшие название получат призы. Ответы просят присылать в WhatsApp по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.