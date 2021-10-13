Ежедневно МЦК используют около 400 тыс пассажиров

13:15
Начальник дистанции по обслуживанию пассажирских обустройств МК МЖД (МЦК) Михаил Гончаров рассказал, что с момента открытия ежедневно им пользовались около 200 тысяч человек. Он отметил, что на данный момент количество пассажиров в сутки оставляет около 400 тысяч.
"Человек, путешествующий по столице на велосипеде, спокойно может пересесть в ласточку, переместиться в другую точку нашего города и продолжить путешествие на велосипеде. Это очень комфортно и удобно", – сказал Гончаров.
Он также добавил, что будут построены ТПУ по принципу "Сухие ноги". По его словам, каждый человек может, выйдя из метро, не выходить на улицу, а в комфортных условиях переместиться на другие станции и другие интеграции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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