В Москве появится 35 новых станций метро до конца 2024 года. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Основная задача строителей сейчас – закончить Большую кольцевую линию. Уже в этом году на ней планируется открыть 10 новых станций.

Общая протяженность Большой кольцевой линии превысит 70 километров. Это будет самое длинное кольцо в мире. Открытие 10 станций улучшит транспортную доступность для 1,4 миллиона москвичей. На юге и юго-западе значительно разгрузятся станции "Севастопольская", "Калужская" и "Проспект Вернадского". Кроме того, снизится трафик и на дорогах, в частности на Аминьевском шоссе, улицах Каховке и Профсоюзной. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.